Aksaray'da Boş Arazide Bulunan Tüfek Paniğe Neden Oldu

Aksaray'da boş arazide bir vatandaş tarafından bulunan av tüfeği paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tüfek üzerinde inceleme yaptı.



Olay, Paşacık Mahallesi 1616 Sokak'ta bulunan boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını yıkayan bir vatandaş, arazide bir av tüfeği olduğunu gördü. Vatandaş durumu hemen polise bildirirken, polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis ekipleri arazide ve tüfek üzerinde inceleme yaparken, incelemelerin ardından tüfek polis ekiplerince alınarak dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra polis merkezine götürüldü.



Tüfeğin, bir süre önce yaşanan hırsızlık olayının ardından tüfekle kaçtıkları görülen hırsızlar tarafından atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY