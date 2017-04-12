Aksaray'da Ayak Protezi Ameliyatı Yapıldı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (AEAH) ayak bileği protez ameliyatı gerçekleştirildi.



Kireçlenmeye bağlı olarak 5 ay önce AEAH'ye başvuran 58 yaşındaki Menşure Demir'e önce sol, sonra da sağ ayak bileği olmak üzere iki operasyonla ayak bileği protezi takıldı.





Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen ameliyatın oldukça zor olduğunu Türkiye'de sadece 4-5 merkezde yapılabildiğini söyledi.



Ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Güler, şöyle konuştu:



"Hastane olarak bir ilki daha gerçekleştirdik. 58 yaşında kireçlenmeye bağlı ağrı ve hareket kısıtlığı olan hastamızın her iki ayak bileğine protez taktık. Hastamızın sağlık durumu çok iyi. Bu rahatsızlık, ileri derecede kireçlenmeye bağlı olarak ağrı ve hareket kısıtlığı şikayetleri ile karşımıza çıkar. Bu tür rahatsızlıklar için iki tedavi yöntemi vardır. En yaygın olarak kullanılanı ayak bileğini dondurmaktır ki, bu durumda hastanın ayak bileği hiç hareket etmez ve hasta için uygun bir tedavi şekli değildir.



Biz burada zor olana seçtik. Ayak bileğini dondurmak yerine, ayak bileği protezi taktık. Hastamızın ayak bileğinin ön kısmından girerek, ayak bileğinin eklem yüzeyindeki yıpranan kıkırdak tabakaları temizledik. Metal ve plastikten yapılmış eklem protezi yerleştirdik. Kemikler ile protezin kaynaması hastanın durumuna göre 3 hafta ile 1,5 ay arasında değişmektedir. Fizik tedavi ile hastamız 3 ay içinde normal hayatına dönebilecek."