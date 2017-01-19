Aksaray'da Asayiş

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl yapılan 192 uyuşturucu, 43 kaçakçılık, 32 mali suçlarla ilgili operasyon yapıldığını, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda ise bin 98 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, gençliğin sağlıklı yarınlara hazırlanması için kent genelinde birçok operasyon yapıldığını söyledi.



İl genelinde sokak satıcıların yakalanması, kaçakçılık suçları ile mücadele, bölücü terör örgütlerinin finansman kaynaklarının çökertilmesine yönelik 2016 yılında yapılan operasyonlarda birçok kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"İlimizde geçtiğimiz yıl 192 uyuşturucu operasyonunda 1 ton 177 kilogram kubar esrar, 221 kilogram toz esrar, 144 gram eroin, 89 gram sentetik cannabionid, 733 adet uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 5 gram metanfetamin, 495 gram afyon sakızı ve 171 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 294 kişi gözaltına alınırken, 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca düzenlenen 43 kaçakçılık operasyonunda 597 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara, 95 adet gümrük kaçağı içki, 29 adet bronz sikke, 1 altın sikke, 2 adet tarihi eser, 1 İncil, 152 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 68 zanlıdan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi."



İl genelinde 32 mali suçun meydana geldiğini ve operasyon kapsamında 31 adet sahte banknot, 8 adet çek, 8 sahte araç plakası ve 15 sahte resmi belge ele geçirildiği belirtilen açıklamada konuyla ilgili 52 kişiye işlem yapıldığı ve 3 kişinin tutuklandığı kaydedildi.



Açıklamada, İl genelinde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, bin 98 kişinin gözaltına alındığı ve 396 kişinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı ifade edildi.



Hakkında arama kararı bulunan 82 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.