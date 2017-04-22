Aksaray'da Arıcılara Eğitim

Aksaray Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Arı Yetiştiriciliğinde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar" konferansı düzenlendi.



Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, Teknik Meslek Lisesi'nde düzenlenen konferansta, arıcılığın iyi bilgilendirilerek yapılması gereken bir meslek olduğunu söyledi.



Arıcılıkta, doğru bilinen yanlışların çok fazla olduğunu dile getiren Doğaroğlu, "Artık, ben dededen ve babadan arıcıyım devri bitti. Arı üretiminde yeniliklere bakmalıyız. Eğer hala dededen ve babadan kalmış alışkanlıklarla arıcılık yapıyorsak, biz hiçbir zaman istediğimiz verimi alamayız. Modern arıcılık teknikleri, kaynak kullanımı, damızlık kullanımı, bakım besleme, popülasyon düzenleme gibi konularda çok dikkat etmeliyiz. Bu konularda ne kadar bilgili olursak işi o düzeyde etkin yapabiliriz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Doğaroğlu, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.