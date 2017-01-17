Aksaray'da Ağılın Tavanı Çöktü: 5 Küçükbaş Telef Oldu

AKSARAY'ın Gülağaç İlçesi'nde, kar nedeniyle ağılını toprak tavanı çöktü. Ağıldaki 30 küçükbaş hayvandan 5'i telef oldu.



Olay, bugün sabah saatlerinde Gülağaç İlçesi Akmezar Köyü'nde 61 yaşındaki Fatin Tan'a ait ağılda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonucu ağılın tavanında biriken kar nedeniyle toprak tavan aniden çöktü. Çökme sonucu 30 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Ağılın sahibi kadın, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri, enkaz altından 25 küçükbaş hayvanı canlı olarak çıkardı, 5 küçükbaş hayvan ise telef oldu.



- Aksaray