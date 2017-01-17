Aksaray'da Ağıl Çöktü 5 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Aksaray'ın Gülağaç İlçesi'nde karın erimesi üzerine ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvandan 5'i telef oldu. Olay, bugün sabah saatlerinde Gülağaç İlçesi Akmezar Köyü'nde 61 yaşındaki Fatin Tan'a ait ağılda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonucu ağılın tavanında biriken karın erimesi sonucu ağırlaşan toprak tavan aniden çöktü. Çökme sonucu 30 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Bunun üzerine ağılın sahibi yaşlı kadın, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri yaklaşık çalışma sonucu enkaz altından 25 küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardı, 5 küçükbaş hayvanda telef oldu.