Aksaray'da Ağaçlandırma Çalışması

Aksaray Belediyesi, şehrin girişlerinde bulunan yollarda çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Nevşehir yolunda refüj ve çevre düzenlemesini bitirmesinin ardından refüjlerdeki ağaçların korunması ve alanın yeniden çimlendirilmesi için çalışmalara başladığı belirtildi.



Belediye ekiplerinin yeni terminal civarında bulunan boş alanda ağaçlandırma başlattığı aktarılan açıklamada, Nevşehir yolu üzerinde yapılan çalışmaların ardından şehrin muhtelif yerlerinde de yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmasının süreceği kaydedildi.