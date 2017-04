Aksaray'da 2 Bin 660 Üreticiye 8 Milyon 402 Bin TL Destekleme Ödemesi

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve Türkiye'nin tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da 2 bin 660 üreticiye 8 milyon 402 bin 550 TL anaç koyun keçi desteklemesi yapılacak.



Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Aksaray'da tarım ve hayvancılık her geçen yıl hızla gelişerek büyük bir ivme kazanıyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli ve sağlıklı gıda üretiminin sağlanması için üreticilere her alanda destek sağlayan hükümet, bu yıl da Aksaray'da 2 bin 660 üreticiye 8 milyon 402 bin 550 TL anaç koyun keçi desteklemesi yapacak.



Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, hükümet tarafından tarım ve hayvancılığa çok ciddi desteklemeler yapıldığını söyledi. Amacın tarım ve hayvancılığı geliştirme, üreticilerin refahını sağlamak ve kaliteli ve sağlıklı üretimi temin etmek olduğunu belirten Başkan Aktürk, "İnsanoğlunun var oluşundan bu güne kadar ve insanoğlu yaşadıkça vazgeçemediği, alternatifi olmayan, sekteye uğratılamayacak tek sektör gıda üretimidir. Yani tarımdır, yani hayvancılıktır, yani topraktır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi hükümetimiz de tarım ve hayvancılığı geliştirmek, gıda üretiminin devamını sağlamak ve bu sistemde çalışan insanların refah düzeyini artırmak için çok önemli desteklemeler vermektedir. Nohudundan fasulyesine, ineğinden koyununa, keçisine, etine, sütüne, her alanda, üretiminden pazarlamasına, kredilendirilmesinden ihracatına kadar çok ciddi anlamda destekleme ödemeleri yapmakta" dedi.



"Mayıs ayı içinde desteklemeler yatacak"



Aksaray'da 8 milyon 402 bin 550 TL anaç koyun keçi desteklemesi yapılacağını belirten Başkan Aktürk, "Biz de Aksaray'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak üyelerimizin bu desteklemelerden faydalanmalarını temin etmek için tarım taşra teşkilatlarımızla birlikte bu iş için gayret gösteriyoruz. 2006 yılından beri yaklaşık 60 milyon civarında destekleme ödemesini üreticilerimize aktardık. Bu senede 2016 yılı destekleme icmali hazırlandı ve Ankara'daki bakanlığımıza gönderildi. İnşallah 2 bin 660 üyemize yaklaşık 336 bin hayvana, hayvan başı 25 TL olmak üzere 8 milyon 402 bin lira gibi çok önemli bir desteklemeyi inşallah mayıs ayı sonuna doğru üreticilerimizin hesabına aktarılacak" şeklinde konuştu.



"Desteklemeler günden güne artarak devam ediyor"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, bakanlık olarak tarım ve hayvancılıkta birçok alanda ciddi desteklemelerin yapıldığına dikkat çekerek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, ülkemiz genelinde bitkisel, hayvancılık üretimine olabildiğince desteklerini günden güne artırarak devam ettiriyor. İl Müdürlüğü olarak Aksaray ilimizde büyükbaş, bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılığa destekleme işlemlerimiz devam etmekte ve icmaller hazırlanarak bakanlığımıza gönderilmektedir. En son olarak da küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacıyla anaç desteklemesi icmalini hazırladık ve bakanlığımıza gönderdik. İlimiz Ağaçören ilçemizde 172 kişiye 364 bin TL, Eskil ilçemizde 441 kişiye 1 milyon 552 bin 275 TL, Gülağaç ilçemizde 160 kişiye 247 bin 75 TL, Güzelyurt ilçemizde 82 kişiye 271 bin 225 TL, merkez ilçemizde bin 553 kişiye 5 milyon 144 bin 600 TL, Ortaköy ilçemizde 233 kişiye 764 bin 150 TL, Sarıyahşi ilçemizde 19 kişiye 58 bin 625 TL, toplamda ise 2 bin 660 kişiye 336 bin 102 hayvan üzerinden 8 milyon 402 bin 550 TL destekleme ödemesi gerçekleşecek" diye konuştu.



Hayvancılık yapan üretici Nazif Köksal ise desteklemeler sayesinde tarım ve hayvancılığın ilerlediğini belirterek, "Ben de üreticiyim, Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz olmasa biz hayvancılığı, üreticiliği yapamayız. Bizde hayvancılık yapıyoruz. Allah razı olsun ki çok iyi destekleme veriyorlar. Bunların devam etmesini istiyoruz" dedi. - AKSARAY