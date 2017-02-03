Aksaray'da, "19.Akademik Bilişim Konferansı" başlıyor

Bilgi teknolojilerini tüm yönleriyle tartışmaya açmak, eğitmek ve bilişim politikalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Akademik Bilişim Konferansı'nın 19'uncusu , 4-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

Konferansa katılım için, ab2017.aksaray.edu.tr adresi üzerinden kayıt yapabilecek.

Konferans öncesi ve konferans süresince, katılımcılar için pek çok ücretsiz kurs ve seminer verilecek. Bu yıl ağ yöneticilerine giriş, siber saldırı ve savunma, ağ sızma ve güvenlik, üç boyutlu programlama, android uygulama geliştirme, bilişim hukuku ve benzeri gibi başlıklarda 40'tan fazla ücretsiz kurs düzenlenecek. Aynı zamanda e-öğrenme, uzaktan eğitim, eğitim yönetimi ve bilişim, engelsiz bilişim, tarımsal bilişim, medikal bilişim, inşaat bilişimi, e-kütüphanecilik, Türkiye'nin BT stratejisi ve eylem planı, kurumsal internet politikaları gibi belirlenen onlarca ana tema kapsamında 300'den fazla akademik bildirinin sunumu gerçekleşecek