Aksaray'da 11 öğrenci gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



AKSARAY - Aksaray'da bir lokantadan yemek yiyen 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Taş Pazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmiye Yazıcı Kız Lisesi'nde eğitim öğretim gören 11 öğrenci, lokantadan tavuk döner yedi. Yemekten sonra okullarına giden 11 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine çağrılan ambulansla öğrenciler Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.