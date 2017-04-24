Aksaray Belediyesi Şair ve Yazarları Okurlarıyla Buluşturuyor

Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında şair ve yazarları okurlarıyla buluşturuyor.



Aksaray Belediyesinin daveti üzerine kente gelen Yazar Handan Acar Yıldız 'Yaşayayazmak' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Ayşe Karaman'ın Moderatörlüğünde Zinciriye Medresesinde düzenlenen söyleşi programına, okuma grubu öğrencileri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.



Yazar Handan Acar Yıldız, okumanın ve yazmanın önemine dikkat çekerek, "Güzel kaliteli bir yaşam için okumak gerekiyor. Zaten dünya tarihi bile yazıdan önce ve yazıdan sonra ikiye ayrılıyor. Yazı insanoğlunun zihninin soyut düşünceye kayması anlamına geliyor. Halbuki insanoğlu yazının keşfedilmesiyle birlikte soyut düşünmeyi öğrendi. Okumak; insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik okumaktır. İnsan sadece dışarıyı değil kendisini de düşündüğünde kendi kendisine bir borcudur okumak. İnsan okuduğu zaman kendi yaratılış gayesi ile kendi yaratılmış olmanın kutsallığıyla sözün kutsallığını birleştirmiş oluyor. İki kutsalı birleştirmiş oluyor. Bambaşka bir dünya oluşturuyor. Sözün kutsallığı yazının kutsallığı ve insanın kutsallığı ikisi okumakta bir araya geliyor ve buda bizim dünyamızı soyut geniş hale getiriyor. Okumak sadece yazmak için gerekli değil, nefes almak gibi yaşamak içinde gerekiyor" dedi. - AKSARAY