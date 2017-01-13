Aksaray Belediyesi'nden İşyerlerine Uyarı

Aksaray Belediyesi, ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin, beyanname ve damgalama bildirim verme süresinin 28 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa göre iş yerlerinde ticaret amacıyla kullanılmakta olan her türlü ölçü ve tartı aletleri için her 2 yılda bir dilekçe ile müracaat etme ve damgalama mecburiyeti bulunduğu belirtildi.



İş yeri sahiplerinin bu konuda geç kalmaması ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin beyanname ve damgalama bildirim verme süresi 28 Şubat'ta sona erecektir. Kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan, otomatik olmayan tartı ve ölçü aletlerinden masa tipi, asmalı, ibreli ve elektronik teraziler, mekanik, elektronik baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan pazarcılar ile diğer sabit iş yerlerinden, kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan mekanik tartı ve ölçü aletlerinden masa terazileri, ibreli teraziler, asma terazileri, tek kollu baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan iş yerleri, 2 ocak 28 şubat tarihleri arasında belediye Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu'na dilekçeleri ile müracaat ederek damgalama işlemlerini yaptırabilirler."