Aksaray Belediyesi Kitap Fuarı Açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Kitap Fuarı bugün düzenlenen törenle açıldı. 150 bine yakın kitabın sergilendiği ve 50'nin üzerinde yazarın katıldığı fuar 9 gün boyunca açık kalacak.



Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açıldı. Açılış törenine protokolün yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Türkiye'nin okuma karnesinin iyi olmadığını belirterek, bu tür etkinliklerle karne derecesinin yükseleceğini söyledi. Vali Pekmez, "Aksarayımızın birinci kitap fuarını belediye başkanımızla birlikte açtık. Haklımızın yoğunluğunu gördük. Gayet kalabalık. Tabii bu bizi mutlu etti. Tabii ki, kitap ile insanı buluşturmak çok önemli. Dünya ortalamasına baktığımızda Türk Milleti olarak övünülecek birçok özelliğe sahibiz ama maalesef okuma noktasında karnemiz, istatistiklerimiz iyi değil. Bu tür fuarlar, daha önce sadece büyük illerimizde açılıyordu. Bugün belediye başkanımızın gayreti ile Aksarayımızda da ilkini açtık. Kitapları, yazarları, vatandaşlarımızın ayağına kadar getirdik. İnşallah bu kitap fuarımız insanlarımızın kitap ile daha fazla buluşmasına vesile olacak. Bundan dolayı da belediyeye ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Medeniyet, okumayla gelişir, okumayla inşa edilir"



Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, Kitap Fuarını ilk defa açtıklarını belirterek, "Sayın valime, milli eğitim müdürüme teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu açılışımızı gerçekleştirdik. Aksaray'da bir ilki daha gerçekleştirdik. Amacımız, sizlerde biliyorsunuz ki medeniyet okumayla gelişir. Medeniyeti tekrar inşa etmek, ihya etmek okumayla olur. Dolayısı ile bu okumayı yapmanın en güzel tarafı bu tür etkinlikler yapmak. Biz ilkini gerçekleştirdik. Yaklaşık 150 bine yakın kitap var ve 50'ye yakın yazarımız burada söyleşi yapacak, kitaplarını imzalayacak, vatandaşlarımızla buluşacak. Sabahtan beri buradaki yoğunluk ve coşku şunu gösteriyor ki, bir değil birkaç sefer daha, hatta geleneksel hale getirilebilen bir çalışma olacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm katkıda bulunanlara, destek olanlara teşekkür ediyorum. 9 gün boyunca sürecek olan bütün etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan açıklamaların ardından Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve sivil toplum örgütleri başkanları ile birlikte fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri çadırdaki kitap stantlarını bir bir gezerek incelemelerde bulundu. Yazarlarla buluşan vatandaşlar ise kitapları yazarlarına imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitap fuarının çok verimli bir çalışma olduğunu belirten vatandaş ve öğrenciler ise, aradıkları kitapları kolaylıkla bulduklarını ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini söyleyerek mutluluklarını dile getirdi. - AKSARAY