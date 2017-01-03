Aksaray Belediyesi ile Defterdarlık Arasında Protokol İmzalandı

Aksaray Belediyesi ile Defterdarlık arasında dava konusu haline gelen 31 taşınmazın çözümüne ilişkin protokol, düzenlenen törenle imzalandı.



Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı belediye binasındaki törende yaptığı konuşmada, belediye ile maliye arasında belediyeler kanunundaki 18. maddeden kaynaklanan hazine zararına ilişkin davaların bulunduğunu söyledi.



Davaların başta kamu yatırımları olmak üzere birçok yatırımın gerçekleşmesine engel olduğunu belirten Yazgı şunları kaydetti:



"Daha önce dava konusu olan 31 taşınmaza açılan dava sonucu 28 milyon lira hazine zararı Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetimlerince tespit edilmişti. Belediye olarak 659 sayılı kanun hükmünde kararnamaye istinaden maliye ile görüşerek sulhname yoluyla davaların ortadan kaldırılması için teklifte bulunduk.



Bu teklif davalı kurum tarafından kabul edildi ve sonuçta her bir dava için sulhname imzalanmaya başlandı. İlk etapta bugün defterdarlık yetkilileriyle 21 dava konusu taşınmaza ilişkin sulhname imzalanacak. Diğer kalan 10 taşınmaz davası ise ivedilikle hazırlanıyor. Yakın zamanda Aksaray'da artık dava konusu taşınmaz kalmayacaktır."



Konuşmanın ardından hazırlanan protokol imzalandı.