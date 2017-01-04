Aksaray Belediyesi Gazileri Sarıkamış'a Gönderiyor

Aksaray Belediyesi öncülüğünde Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü etkinliğine katılmaya hazırlanan Aksaraylı gaziler, yolculuk öncesinde belediyeyi ziyaret etti.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, yıl dönümü etkinliğine Aksaray Belediyesi'nin öncülüğünde katılacaklarını, Aksaray'ı gaziler olarak temsil edeceklerini ifade etti. Aksaraylı gaziler, 102 yıl önce Osmanlı'yı Rus işgalinden kurtarmak için yola çıkan ancak donarak şehit olan 90 bin şehidin yolundan yürüyecekler. Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Canbulut ve Güven Kemerkaya, Sarıkamış şehitlerini Türk Milletinin asla unutmayacağını belirterek, kendilerini ziyaret eden gazilere teşekkür etti. - AKSARAY