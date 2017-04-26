Aksaray Belediye Başkanı Yazgı Açıklaması

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halk oylaması sonuçlarına ilişkin "Referanduma 'evet' diyerek güçlü destek veren, oy oranına göre Türkiye'de derece yapan iller arasına girmemize vesile olan Aksaraylı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.



Yazgı, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylaması sonucunun ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçimde Aksaray'dan oldukça yoğun bir katılımın gösterildiğini vurgulayan Yazgı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemiz için hayati bir önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonuç, büyük Türkiye'nin temelinin çok sağlam atılacağının işaretidir. Vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar bugün itibariyle tarihe karışmıştır. 15 Temmuz'da tarihin en büyük hainliğiyle karşı karşıya kaldığımız kalleş kalkışmayı gerçekleştirenlere, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen dış güçlere ve onların içimizdeki maşalarına, ülkemizde bugün kriz bekleyenlere, yüce milletimiz en güzel cevabı yine sandıkta vermiştir. Milletimiz 16 Nisan'da sandık başına giderek hür iradesini kullanmıştır. Sandıkta, TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ortaya koymuştur. Resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray, referanduma en fazla destek veren iller arasına girmiştir. Referanduma 'evet' diyerek güçlü destek veren, oy oranına göre Türkiye'de derece yapan iller arasına girmemize vesile olan Aksaraylı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."