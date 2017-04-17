Aksaray AK Parti heyetinden referandum teşekkürü



AKSARAY - AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve yönetim kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek 16 Nisan referandumunun değerlendirmesini yaptı.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda partili ve medya mensubu katıldı.

Burada bir konuşma yapan AK parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Aksaray'ın ülkesine, devletine ve vatanına sahip çıktığını söyledi. AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, 16 Nisan referandumunun Türkiye'nin bin 200 yıllık tarihinin en önemli halk oylaması olduğunu belirterek, Aksaray'ın çok güçlü bir destekle zirve yaptığını söyledi. Aksaraylılara desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Karatay, "16 Nisan referandumu belki de 100 yıllık tarihimizin en önemli halk oylamasıydı. Aksarayımız başta olmak üzere tüm Türkiyemiz kararını verdi ve evet oyu çıkartarak Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcına imza attı. Tabi artık bugün yeni bir Türkiye var. Yeni bir Türkiye ile yola çıktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber ülkemiz, devletimiz, milletimiz inşallah yarınlara daha güçlü, daha kuvvetli, daha kudretli bir şekilde yol alacaktır. Son verilere göre Aksarayımız Türkiye'de 3'üncü il olarak yarışı tamamladı. Aşağı yukarı 4 bine yakın bir geçersiz oyumuz var. 162 bin küsür evet oyumuz var. 52 bine yakın da hayır oyu var. Baktığımız zaman Aksaray yüzde 75.49 oranla 3'üncü sırada yer aldı. Şunu açık yüreklilikle ifade edelim ki, Aksaray Türkiye'de bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde, halk oylamalarında en güçlü oyu verdi. Aksaray bizi zirveye çıkarttı, Aksaray tarihindeki en önemli işlerinden bir tanesini yaptı. Ülkesine sahip çıktı, devletine sahip çıktı, vatanına sahip çıktı ve yeni hükümet sistemini en güçlü şekilde Anadolu'nun göbeğinden destekleyerek bizi zirveye çıkarttı. Ben tüm Aksaraylı hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Aksaraylı hemşerilerimiz, elleri değil, ayakları öpülesi insanlar"

Ardından konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaraylılara teşekkür ederek, "Biz bu işe başlarken hep ilk 5'in içerisinde olacağız demiştik. Allah nasip etti ve 3'üncü olarak tamamladık. Bu da bizim için gurur, onur vesilesi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aksaray'dan bu sonucu da hediye etmek istiyoruz. Ben emeği geçen bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabi Aksaraylı hemşehrilerimiz, elleri değil, ayakları öpülesi insanlar. 7'den 70'e herkes bu işin ne kadar doğru ve önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Onların belediye başkanı olmaktan, onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum" dedi.

"Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümünde hayali gerçek oldu"

Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, merhum Turgut Özal'ın ölümünün 24'üncü yıl dönümü olduğunu belirterek, "Turgut Özal'ın bir hayali vardı. Bu hayal 24 sene sonra halkımızın oylarıyla gerçekleşti. Anlamlı bir tarihte anlamlı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Dün Türkiye'de çok önemli bir değişiklik oldu. 94 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en önemli değişikliği oldu ve bunu halkımız oylarıyla gerçekleştirdi. Güzel bir anayasa değişikliği gerçekleşti. Bunun ne kadar önemli olduğunu ileriki yıllarda daha da iyi anlayacağız. Bu sonucun gerçekleştirmesinde tabi ki en büyük pay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Çünkü bu sistem Türkiye'yi otobana çıkarır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile otobana çıkmıştır. Artık Türkiye'yi kimse durduramaz, Türkiye'nin istikrarı da, kalkınması da, güçlenmesi de engellenemez bir vaziyettedir. Bu sistem bunu sağlayacak inşallah" dedi.

"Milletimiz kendi idaresine kendisi karar verdi"

Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise bir rüya gidi olduğunu belirterek, "Fikri bile güzeldi. Türk Milleti 20'nci yüz yıldaki tökezlemeden sonra toparlandı, Cumhuriyeti kurdu. Ancak, sıkıntılarını tam halledemedi. Fakat, milletimiz kendi idaresine kendisi karar verdi. Bu rüya gibi bir şey arkadaşlar. Bu, millet olmanın, milletin istikbaline yürümenin, milletin mukadderatına sahip çıktığının gösterilmesinin, aynel yakin, hakkel yakin derecede hepimize gösterge oldu. Buna bir düşünelim, buna bir sevinelim önce. Millet toplandı, yönetimiyle ilgili bir karar verdi. Hayır da dese, evet de dese ben aynı sevinci duyacaktım. Evet dendi ve daha çok sevindim. Neden? Bizim teklifimize evet dedi. 15 Temmuz'da tökezlenen yeri tamir ettik. Millet artık 15 Temmuz'da ortaya koyduğunu, yani o bir gecede, hani yıldızı parlar denir, Türk Milleti'nin yıldızı o gece parladı ve bir tavır ortaya koydu. 15 Temmuz'da ortaya konan tavrı bugün hukuki hale getirdik. O şimdi tescillendi, kanun oldu, anayasa oldu. Aslında anayasa olan şey nedir? Türk Milleti, Türkiye artık benden sorulur dedi. Ben tayin edeceğim bundan sonra dedi. Bütün vesayet cüretlerini, bütün vesayet kalıntılarını inşallah temizleyeceğiz bundan sonra. Yeni bir inşa, yeni bir tamir, yeni bir gelecek,. Türk Milleti yeni bir geleceğe başlıyor ve bu milletin emri ile oluyor" dedi.