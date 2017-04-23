Aksaray Afganistan'da Kalp Krizinden Ölen Astsubay, Memleketi Aksaray'da Defnedildi

Afganistan'da kalp krizinden ölen Astsubay, memleketi Aksaray'da defnedildi



AFGANİSTAN'daki Türkiye Kabil Büyükelçiliği Askere Ataşeliği'nde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 40 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adam Sağlam'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'deki, Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği'nde 5 aydır görev yapan 2 çocuk babası Astsubay Başcavuş Adem Sağlam, geçen çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlam'ın cenazesi için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Camii'nde dini ve askeri tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alakuş, askerler ve yakınları katıldı. Alise ve yakınları tabutun başına gelip gözyaşı döktü. 11 yaşındaki oğlu Süleyman Efe Sağlam ise uzun süre babasının fotoğrafına bakıp ağladı. Astsubay Sağlam'ın cenazesi, kılanan cenaze namazının ardından Yuva Köyü'ndeki mezarlığa defnedildi.



(