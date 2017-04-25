Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta yapılan Akşar Mehmet Aslan Barajı'nın yüzde 75'i tamamlandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, temelden 43 metre yükseklikte inşa edilen ve yüzde 75'i tamamlanan Akşar Mehmet Aslan Barajı, 6,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak.



Baraj inşaatıyla paralel olarak yürütülen sulama projesinde de 56 bin 684 metre boru döşendi, 9 bin 60 metre drenaj kanalı ve servis yolları tamamlandı. Arazi toplulaştırma işlerinin sürdüğü sulama projesinde yüzde 84 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.



Sulama projesinin de hizmete alınmasıyla Bayburt'ta 19 bin 310 dekar zirai alan suyla buluşacak.



Bu yıl tamamlanması hedeflenen barajın sulayacağı alanda çiftçilik yapan vatandaşların, bununla birlikte dekar başına 645 lira ilave gelir elde etmesi hedefleniyor. Projeyle ülke ekonomisine yıllık 12,5 milyon lira katkı sunulması ve 600 kişiye ilave istihdam sağlanması da öngörülüyor.



"Yatırımlar sürecek"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, projenin hizmete alınmasıyla bölge çiftçilerinin sulama sahasından daha kaliteli ve ekonomik değeri daha yüksek ürün elde edebileceğini belirtti.



Projeyle bölgede canlılığın artacağını, dolayısıyla köyden kente göçün önüne geçilebileceğini vurgulayan Eroğlu, "Bayburt'a en büyük yatırımlar bizim hükümetimiz döneminde yapıldı. Bakanlık olarak Bayburt'a biz de gereken yatırımı yapıyoruz. Özellikle su alanında buraya yapacağımız yatırımlar sürecek." ifadelerini kullandı.