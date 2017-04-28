Akşam Yemeği Karakolda Son Buldu

ADANA'da 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil, polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü 27 yaşındaki Çağrı Akın, arkadaşlarıyla yemeğe çıktıklarını, otomobilin muayenesi olmadığı için kaçtıklarını söyledi.



Merkez Seyhan İlçesi'nde devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 01 BG 468 plakalı otomobilden şüphelenerek kontrol etmek istedi. Polisin uyarıda bulunduğu otomobil kaçmaya başladı. Sokak aralarında hızla giden otomobil, Mithatpaşa Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilden inip kaçmak isteyen Çağrı Akın ile 31 yaşındaki Duran Güler yakalandı. Polise direnen Güler biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı. Kaçmayan arkadaşları için ise bir işlem yapılmadı. Otomobilin sürücüsü Çağrı Akın, aracın muayenesi olmadığı için kaçtığını ileri sürdü. Akın, "Ben evli barklı insanım. Kaportacıda çalışıyorum, araba ustamın. Muayenesi yok, yakalanırsam bağlanacağını düşündüğüm için kaçtım, arkadaşlarımla yemeğe çıkmıştık" diye konuştu.



Trafiğe çıkması sakıncalı olduğu belirlenen otomobil, çekici tarafından emniyet otoparkına gözaltına alınan Çağrı Akın ile Duran Güler, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.



- Adana