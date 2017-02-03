Aksa Enerji'den Ayrılma Hakkı İşlemi Açıklaması

Aksa Enerji Üretim AŞ, Kozbükü hidroelektrik santrali ve toplam 232 megavat kurulu güce sahip bazı rüzgar santrallerinin satışlarının tamamlanması kapsamında ayrılma hakkı işleminin onaylandığını duyurdu.



Aksa'nın Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bugün olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdiği kaydedildi.



Açıklamada, Kozbükü hidroelektrik santralinin Nas Enerji AŞ'ye 89 milyon 440 bin 904,91 dolara ve Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ile Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin de Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259 milyon dolara satışına ilişkin anlaşmaların imzalandığı hatırlatıldı.



Söz konusu satışların önemli nitelikteki işlemler kapsamına girerek ayrılma hakkı doğurduğunun ifade edildiği açıklamada, Kozbükü hidroelektrik santralinin satışının tamamlandığı ancak söz konusu rüzgar santrallerinin satışının tamamlanabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından santrallerin satışlarının onaylanması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca iki adet ayrılma hakkı hisse fiyatı hesaplandığı belirtildi.



Satışların onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen paydaşların belirlenmesi için yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikte işlemin onaylandığı bildirildi.