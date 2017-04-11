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Aksa Enerji Bölgesel Oyunculuğa Soyundu
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Aksa Enerji Bölgesel Oyunculuğa Soyundu

Elektrikteki arz fazlası, en büyük özel sektör oyuncularından Aksa Enerji'yi bölgesel aktör olmaya doğru yönlendirdi.

Aksa Enerji Bölgesel Oyunculuğa Soyundu

Elektrikteki arz fazlası, en büyük özel sektör oyuncularından Aksa Enerji'yi bölgesel aktör olmaya doğru yönlendirdi. Aksa, Şırnak santralini söküp Gana'ya taşıdı ve üretime geçirdi, sırada Mali ve Madagaskar var.

Kaynak: Dunya.com

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Madagaskar, Şırnak, Gana, Aksa Enerji