Aksa Enerji Bölgesel Oyunculuğa Soyundu
Elektrikteki arz fazlası, en büyük özel sektör oyuncularından Aksa Enerji'yi bölgesel aktör olmaya doğru yönlendirdi.
Elektrikteki arz fazlası, en büyük özel sektör oyuncularından Aksa Enerji'yi bölgesel aktör olmaya doğru yönlendirdi. Aksa, Şırnak santralini söküp Gana'ya taşıdı ve üretime geçirdi, sırada Mali ve Madagaskar var.
Kaynak: Dunya.com
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