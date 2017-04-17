Aksa Akrilik Ar-Ge Merkezi Belgesi Aldı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi aldığını duyurdu.



Akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak ve yeni ürünlerle ya da stratejik işbirlikleriyle büyümek hedefiyle Ar-Ge Merkezini hayata geçirmek istediklerini belirten Aksa Akrilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 2015 yılında Yalova'da kurduğu Ar-Ge merkezinin faaliyette olan 432'nci Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildiği ve Ar-Ge Merkezinde akrilik elyaf için yeni kullanım alanları ve yeni ürün Ar-Ge çalışmaları yapıldığı belirtildi. Ar-Ge Merkezinde şu anda 11 adet yenilikçi ve nitelikli Ar-Ge projesi yürütüldüğü aynı zamanda geliştirilen yeni ürün ve teknolojiler için de patent alma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesinden ötürü gururlu olduklarını dile getiren Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Aksa olarak yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan incelemeden sonra da 432'inci Ar-Ge Merkezi belgesine sahip kurum olduk. Konusunda uzman, alanında deneyimli 39 çalışan ile çalışmalarını sürdüren Ar-Ge Merkezimizin Bakanlık tarafından onaylanmasından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Ar-Ge Merkezimizde katma değer oluşturan yeni ürünler ve teknolojiler üretmek hedefiyle çalışıyoruz. 618 metrekare alanı ve bünyesindeki 4 laboratuvar ile faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimiz ile yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL