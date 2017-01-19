Aks Çocuk Atölyeleri Devam Ediyor

Antalya Kültür Sanat (AKS) sömestr tatiline özel 4-6 ve 7-12 yaş grupları için atölyeler düzenliyor.



Antalya Kültür Sanat Eğitim, "Karşılaşmalar" sergisi kapsamında 24 Ocak - 5 Şubat 2017 tarihleri arasında sömestr tatiline özel 4-6 ve 7-12 yaş grupları için birbirinden renkli eğlenceli atölyeler düzenliyor. Eğitim programlarında katılımcılar, sanatçılar eşliğinde önce sergiyi geziyor, ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştiriyor. - ANTALYA