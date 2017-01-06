Akaryakıtta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanınan kalorifer yakıtı ve fuel oile zam yapıldı.
Akaryakıtta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanınan kalorifer yakıtına 7 kuruş, fuel oile de 11 kuruş zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olaca zamlı fiyatlar sonrasında kalyakın kilogramı ortalama Ankara'da 2,73 liradan 2,80 liraya, İstanbul'da 2,70 liradan 2,77 liraya, İzmir'de ise 2,67 liradan 2,74 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
Akryakıtta Siyah Ürünlere Zam Geldi
Akaryakıtta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanınan kalorifer yakıtı ve fuel oile zam yapıldı.
Akaryakıtta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanınan kalorifer yakıtı ve fuel oile zam yapıldı.
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