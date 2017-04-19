Akrobat gençlerden tehlikeli şov

Bursa'da geçtiğimiz hafta Mudanya'da 60 metrelik baz istasyonuna çıkan gençler bu kez şehir merkezinde 22 katlı binanın terasında ölüme meydan okudular



BURSA - Türkiye'de 3. köprü dahil belli başlı yüksek yerlere tırmanırken paylaştıkları görüntülerle sosyal medyada fenomen olan gençler, Bursa'da 60 metrelik baz istasyonundan sonra şehir merkezinde 22 katlı binada yaptıkları şovlarıyla yürekleri ağızlara getirdi. 22 katlı binanın terasından aşağıya tek elle sarkan gençler adeta ölüme meydan okudu.

Yavuz Sultan Selim köprüsüne tırmanıp sosyal medyada fenomen haline gelen gençler adrenaline doymuyor. İki gencin Mudanya ilçesindeki 60 metrelik baz istasyonun ardından son durakları merkez Osmangazi ilçesindeki toplu konutlar oldu. Yükseklik korkusu olmayan Haluk Yavuz, İstanbullu arkadaşı Pavel Smirnov ile birlikte Osmangazi İlçesinde bulunan Doğanbey Konutlarının 22. katına çıktı. Gençler, yaptıkları akrobasi görüntülerini kamera ile kaydetti. Tek eliyle demirlere tutunan gençler, metrelerce yükseklikte özçekim yapmayı ihmal etmedi.