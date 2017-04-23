Akrep Nalan'dan Hayranlarını Üzen Açıklama: Artık Emekliyim

Önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere takılan Akrep Nalan, herhangi bir projesi olmadığını belirterek "Artık emekliyim" dedi.

Akrep Nalan'dan Hayranlarını Üzen Açıklama: Artık Emekliyim

Bir döneme damga vuran isimlerden Akrep Nalan, önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı.

"ARTIK EMEKLİYİM, BENDEN GEÇTİ"

Kırmızı ışıkta beklerken köpeğini kucağına alan şarkıcı, meraklı bakışları üzerinde topladı. Herhangi bir projesi olmadığını söyleyen sanatçı, "Artık emekliyim, benden geçti" dedi.

Akrep Nalan böyle görüntülendi;

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