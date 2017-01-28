Akredite Oda ve Borsa Sayısında Hedef 365"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve kalite bilincinin yerleştirilmesi amacıyla oluşturulan akreditasyon sistemine dahil oda ve borsa sayısının 250'ye ulaştığını belirterek, "Hedefimiz 365 oda ve borsamızın akreditasyon standardını uygular hale gelmesi." ifadesini kullandı.



Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında, 2016'da gerçekleştirilen faaliyetler sonucu 24 oda ve borsanın akreditasyon statüsü kazandığını ve 52 oda ve borsanın ise belgelerini yenilediğini bildirdi.



Akredite statüsü kazanan ve belgelerini yenileyenleri tebrik eden Hisarcıklıoğlu, "24 oda ve borsamız daha akredite olarak sunduğu kaliteli hizmeti tescilledi. 52 oda ve borsamız da hizmette sınır tanımadığını yeniden kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.



Akredite oda ve borsa sayısının 250'ye ulaştığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 2017 çalışma planları çerçevesinde ise 28 oda ve borsanın daha akreditasyon çalışmalarını başlattığını belirtti.



Kurumsallaşma sürecinde akredite oda ve borsaların marka değerinin her geçen gün daha üst seviyelere taşındığını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Oda ve borsalarım yerelde ürettiği projeleriyle, yaptığı inovasyon çalışmalarıyla ve etkin paydaş yönetimiyle bulunduğu ilin ve ilçenin kalkınmasında baş aktör olmaya devam ediyor. Hedefimiz 365 oda ve borsamızın akreditasyon standardını uygular hale gelmesi." ifadelerini kullandı.



Oda ve borsaların akreditasyon süreci



Akreditasyon sistemi, oda ve borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesiyle Avrupa oda ve borsa sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlıyor.



Bu çerçevede, TOBB, İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001'de "Oda Akreditasyon Modeli"ni geliştirdi.



Yapılan çalışmalarla borsalar da sürece dahil edilirken, sistem "TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi" olarak sürdürüldü.



Akreditasyon sürecine başlayan oda ve borsalar, çeşitli başlıklar altındaki 103 kriterde bağımsız denetçi kuruluşlarca denetlenerek statü kazanıyor.