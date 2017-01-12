Akrabasının Tacizine Uğrayan Kız, Canlı Yayında İntihara Kalkıştı

Bir akrabası tarafından cinsel taciz edildiğini söyleyen 12 yaşındaki bir kız çocuğunun Facebook'ta canlı olarak kendisini asıp intihar ettiği anlara ait görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Viral olduğu anlaşılan görüntüler internette ses getirdi. Polis, görüntülerin yayınlandığı siteler hakkında yapılan şikayetlerin önüne geçemedi. Polisin tüm çabalarına rağmen Facebook'tan kaldırılmayan video diğer sitelerde yayınlanmaya başladı.

BOYNUNA İP GEÇİRDİ

Videoda, 12 yaşındaki bir akrabası tarafından fiziksel ve cinsel olarak taciz edildiğini söyleyen 12 yaşındaki Katelyn Nicole Davis'in evinin arka bahçesinde boynuna ip geçirdikten sonra kamerayı kendine doğru çekip intihar ettiği anları Facebook'ta canlı olarak inletti.

Yaklaşık 20 dakika süren videoda bir kadının uzaktan intihar eden genç kıza seslendiği duyuluyor.

YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN ŞİKAYET YAĞDI

Video yayınlandıktan sonra polis videonun kaldırılması için binlerce şikayet aldı.

Polis videonun yayınlandığı bir çok sitenin yetkililerine ulaşıp videoyu kaldırmalarını istemesine rağmen site yetkilileri videoyu kaldırmayı kabu etmedi.

'POLİS SORUŞTURUYORDU' İDDİASI

12 yaşındaki kızın günlüğünde tacize uğradığını yazılar okunduktan sonra, intihardan bir kaç gün önce polisin olay ile ilgili soruşturma başlattığını iddia edildi. Polis kızın telefon ve sosyal medya hesaplarına girmek için yetki verilmesini bekliyor.