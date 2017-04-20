Akrabasına Kızdı Ağacın Köküne Kızgın Yağ Döktü

Kırklareli'nde iddiaya göre bir kişi akrabası ile girdiği anlaşmazlık nedeniyle ağacın köküne kızgın yağ döktü.



Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde meydana geldi. İddiya göre, N.Ö. isimli şahıs, jandarma ekiplerine müracaatta bulunarak, akrabası olan F.Ö. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, aynı bahçe içerisinde bulunan ayrı evlerde ikamet eden F.Ö., N.Ö.'ye ait, asma ağacının köküne kızgın yağ döktüğü ve erzakların bulunduğu depoya zarar verdiğini tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ