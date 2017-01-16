Akpm Türk Delegasyonu Başkanı Küçükcan Açıklaması

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Anayasa değişiklik teklifinin cumhurbaşkanına siyasi, idari ve cezai sorumluluk getirdiğini belirtti.



Küçükcan, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurulda bazı milletvekillerinin davranışlarının Meclisin itibarına zarar verdiğini ifade etti.



"Direniş ve protesto doğal haktır ancak diğer milletvekillerinin konuşma hakkını ihlal edecek biçimde kürsüyü işgal etmek, planlı biçimde bir milletvekiline saldırmak, yumruklamak ve fiziki şiddete başvurmak hepimizin kınaması gereken davranışlardır." değerlendirmesinde bulunan Küçükcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yapılan saldırıyı kınadı.



İlkeler ve teklifin somut içeriği üzerinden rasyonel bir müzakerenin daha yapıcı olacağını belirten Küçükcan, şunları kaydetti:



"Demokratik yönetimlerin, hukuk devletlerinin ve meşru iktidarların ortak nitelikleri arasında saydamlık ve hesap verebilirlik son derece önemli. Aynı nitelikler ve ilkeler, liderler ve yürütmenin başında olan yetkililer için de geçerlidir. Saydamlık, hesap verebilirlik ve sorumluluk taşımayan yönetimler ve liderlerin meşruiyeti sorgulanır. Yetki kullanımı ve sorumluluk arasında bir dengenin kurulması demokrasi ve hukuk devletinin kalitesini gösteren ölçütler arasında yer alır. Bu bağlamda teklif edilen düzenleme cumhurbaşkanının sorumluluklarının belirlenmesi ve artırılması açısından yeni bir dönemin başlangıcına zemin hazırlamaktadır.



Yeni düzenlemeyle cumhurbaşkanının siyasi, yargısal ve cezai sorumlulukları artacak. Yapılan iş ve işlemlerden, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar sorumlu tutulacak. Cumhurbaşkanı tek başına yapacağı iş ve işlemlerle, onaylayacağı kararlardan sorumlu olacak. Bu anlamda siyasi sorumluluk yürütmenin başı olarak cumhurbaşkanına ait olacak ve halka doğrudan hesap verecek. Öte yandan cumhurbaşkanının yargısal sorumluluğu olacak. Yürütme yetkisini icra edecek cumhurbaşkanına yargı yolu açılıyor. Cumhurbaşkanının yargılanmasına da Meclis karar verecek. Yani denetim görevini yapacak. Milletin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını yine milletin seçtiği Meclis denetleyecek."