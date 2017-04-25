Akpm'nin Türkiye'yi Yeniden Denetime Alma Kararıyla Dolar 3.60 Lirayı Aştı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının ardından, dolar 3.60 lirayı aşarak 3.6045 liraya, euro da 3.93 lirayı aşarak 3.9305 liraya kadar yükseldi.



Yeni güne, dünkü kapanışa göre yüzde 0.44 artışla 94 bin 217 puan yeni rekor düzeyden başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100), AKMP kararıyla birlikte sert düşerek 93 bin 212 puana kadar geriledi.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı" onaylandı. - İstanbul