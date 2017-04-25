Akpm'nin Türkiye'yi Yeniden Denetim Sürecine Alma Kararıyla Dolar 3.59 Lirayı Aştı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının ardından, dolar 3.59 lirayı aşarak 3.5945 liraya, euro da 3.91 lirayı aşarak 3.9115 liraya kadar yükseldi.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı" onaylandı. - İstanbul