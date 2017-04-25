AKPM'nin 'Türkiye' kararına tepkiler.

Türkiye'ye gelip itiraf etti: Ölüm tehditleri aldım
Sanayi siteleri konut ve AVM'ye dönüşüyor
Milyonlarca ev kadını da artık emekli olabilecek
Yunan başkan Türkiye'deki maç öncesi savaş çağrısı yaptı
Ağıla giren kurt, Elazığlı besicinin ocağına incir ağacı dikti
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! İlk kez 94 bini aştı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Güney Amerika'ya gittiğine bin pişman oldu
Kongo'da felaket çanları çalıyor! Toplu mezar sayısı 40'a çıktı
Rize'deki dayak skandalının ardından kararını verdi