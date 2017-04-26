Akpm'nin Türkiye Kararı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sinop Şube Başkanı Ahmet Hilmi Gökmen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına tepki gösterdi.



Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararı almasının rasyonel hiçbir dayanağı olmadığını ifade etti.



AKPM'nin Avrupa Birliği vizyonu ve misyonu gereği temsil etmesi gereken değerlerle ters düştüğüne işaret eden Gökmen, özellikle Türkiye'nin teröre karşı meşru mücadelesinin Avrupa Birliği tarafından sözde liberal değerler adı altında görmezden gelinmesi ve birçok haksız söylemle mücadelesinde yalnızlaştırılmasını kaygıyla takip ettiklerini anlattı.



AB'den vize serbestisi gibi olumlu adımlar beklerken bu gelişmenin yaşanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Gökmen, şunları kaydetti:



"Ülkemiz 80 milyona yaklaşan nüfusuyla Avrupa Birliği ülkeleri için vazgeçilemez bir ticari ortak olmasının yanı sıra Avrupa'ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktör, güvenilir bir partnerdir. Türkiye, ihracatının yarısına yakın kısmını avro bölgesine gerçekleştirmektedir. 2016 yılında Türkiye'den AB ülkelerine 68,4 milyar dolar tutarında ihracat yapılmış, böylece AB'nin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 47,9 olmuştur. Bu bakımdan ekonomik ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluklar iki aktörün de zararına olacaktır. Yaşanan bu gelişmelerin Türkiye-AB ekonomik ilişkilerine yansımaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla AB ile Türkiye arasında yapıcı bir diyalog ortamı oluşturulması için bu kararın tekrar gözden geçirileceğini temenni ediyorum."