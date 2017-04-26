Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), "Milli menfaatlerimiz açısından temel alanlar olarak gördüğümüz demokratik reformlar ve AB sürecimiz için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz." açıklamasını yaptı.



TÜSİAD, AKPM'nin Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısını onaylanmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.



Açıklamada, AKPM Genel Kurulundaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısının onaylanmasının çok olumsuz bir gelişme olduğu belirtildi.



Avrupa standartlarında bir demokrasi, özgürlükler toplumu ve hukuk devleti olmanın Türkiye'nin en önemli küresel rekabet gücü kaynağı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dolayısıyla bu konumumuzu özenle korumalıyız. Diğer yandan, AKPM'nin 35 maddeden oluşan öneriler ile ilgili olarak, teröre karşı haklı bir mücadele vermekte olan Türkiye resmi makamları ile uzun ve kapsamlı bir istişarede ve nitelikli bir iletişimde bulunması daha doğru olurdu. Türkiye 2004 yılında, o dönemdeki hükümetlerin vizyon ve emeği sayesinde Avrupa Konseyi denetim sürecinden çıkmış ve akabinde de AB Komisyonu tarafından 'Kopenhag siyasal kriterlerine uyan ülke' olarak tanınmıştır. Bu sayede Türkiye'nin AB katılım süreci başlarken aynı zamanda ülkemiz, dış politikadan ekonomik ilişkilere ve sosyal kalkınmaya her alanda büyük atılımlar başarmıştır. Milli menfaatlerimiz açısından temel alanlar olarak gördüğümüz demokratik reformlar ve AB sürecimiz için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz."



"Hınç ve düşmanlık içeren bir muhteva AKPM'nin kararına yansıtılmıştır"



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca ise AKPM'nin siyasi bir karar verdiğini, bu kararın Türkiye'ye karşı yürütülen subjektif kampanyaların oluşturduğu havanın bir sonucu olduğunu ifade etti.



Türkiye'ye yaşatılan travmaların görmezlikten gelinerek son derece hınç ve düşmanlık içeren bir muhtevanın AKPM'nin kararına yansıtıldığını belirten Koca, "Görünen o ki, Avrupa daha fazla ırkçı trendin içine yuvarlanmaktadır. Daha dikkatli olmaları gerekirdi. Bu karar hiç şüphesiz onları da sıkıntıya sokacaktır. ASKON olarak alınan bu kararı kınadığımızı not düşer, kararın objektif değerlendirmeler içinde tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiriz." görüşlerini paylaştı.