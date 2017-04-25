Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Dar görüşlü politikacıların terör örgütleriyle ilişkileri üzerinden, onların adeta temsilcisi gibi davranıp bu tür lobicilik faaliyetleriyle istihsal ettikleri bu karar, bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz." dedi.



Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yönde bir kararın verileceğinin bazı işaretleri olduğunu belirterek, "Referandum için gönderdikleri heyetin, PKK'ya ve diğer terör örgütlerine müzahir parlamenterlerden seçilmiş olması, onların Türkiye'de referandumdaki tutumu, bazı hususları işaret ediyordu." diye konuştu.



Bugünkü kararın sürpriz olmadığına dikkati çeken Eker, şöyle devam etti:



"AKPM'nin bazı terör örgütleriyle çok içli dışlı olan bazı üyelerine lobi faaliyetlerinin alanı olduğunu gösteriyor. Bu çok üzücüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, AKPM'nin bugün 45'e karşı 113 oyla aldığı Türkiye'yi izlemeye alma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu karar, siyasidir. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye, Adalet Kalkınma Partisi olarak da biz, ayrıntılı şekilde değerlendireceğiz. Ona göre tutumumuzu da belirteceğiz. Bu karar tek yanlı ve siyasi bir karardır."



Eker, kararı "haksız" olarak niteleyerek, bunun Türkiye'yi anlayamamak olduğunu söyledi. Kararın, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için önemini kavrayamayan bir aklın ürünü olduğunu vurgulayan Eker, er veya geç bu kararın yanlışlığının AKPM'nce kurumsal olarak anlaşılacağını kaydetti.



"AB'yi değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz"



Eker, bütün konsey üyelerinin aynı kanaatte olmadığını bildiklerini belirterek, "AB'yi kendi değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Avrupa kendi değerlerinden ayrı düşmektedir. Avrupa, terörizmle mücadelede nerede olduğunu ve nerede durduğunu... Küresel terörizmin ve terör örgütlerinin Avrupa'ya ve bütün dünyaya verdiği zararın farkında gibi görünmüyorlar. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir şekilde engellemeyi, durdurmayı hedefleyen bu karar, bu nedenle de ilişkiler tarihine de terörle mücadele sürecine de olumsuz bir kayıt olarak düşecektir." değerlendirmelerinde bulundu.



Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ gibi örgütlerle mücadele ettiğini hatırlatan Eker, AKPM'nin çalışması gereken hususun terör örgütlerinin yarattığı tahribat olduğunu söyledi.



Eker, bu örgütlere karşı büyük bir mücadele verildiğini yineleyerek, Türkiye'nin meşru mücadelesinde yalnız bırakılmamasının önemine işaret etti.



"Karar, bizim için yok hükmündedir"



AKPM'ne kararı gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunan Eker, şöyle konuştu:



"Bu, bize müeyyidesi olacak bir karar değildir. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerindendir. AKPM'ne de nüfusu oranında en yüksek düzeyde 18 üyeyle temsil edilen ülkelerden birisidir. Türkiye, AKPM'ne katkı da sunmaktadır. Bu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne sağladığı katkıları, dikkate almama, Türkiye'nin önemini kavrayamamaktır. Dar görüşlü politikacıların terör örgütleriyle ilişkileri üzerinden, onların adeta temsilcisi gibi davranıp bu tür lobicilik faaliyetleriyle istihsal ettikleri bu karar, bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz."



Eker, Türkiye'nin soğukkanlı bir şekilde süreci izlediğini dile getirerek, Türkiye'nin yoluna devam edeceğini söyledi.



Kararda FETÖ ve PKK etkisi



Hiçbir kararın, Türkiye'ye terörle ve terörizmle mücadelesinde geri adım attıramayacağına vurgu yapan Eker, şöyle devam etti:



"Yolumuza devam edeceğiz. Terörle ve terörizmle, evrensel değerlerin öngördüğü şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bazı Avrupalılar gibi burada asla çifte standart uygulamayız. Biz bütün terör örgütlerine lanet okuyoruz. Terörizm, insanlığın düşmanıdır. Bazı Avrupalı siyasetçiler bunu anlayamıyor. Terör örgütleriyle ilişkileri onları, bu şekilde lobi faaliyetleri yapmalarını gerektiriyor. FETÖ'nün Avrupa'da görünür veya görünmez yöntemlerle, bu politikacılar üzerinde etkili olduğunu, PKK'nın öteden beri bazı Avrupalı politikacıları kullandığını biliyoruz."



Türkiye'nin kendi vatandaşına güvendiğini anlatan Eker, Türkiye'nin teröre karşı büyük bir kahramanlıkla direnerek demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.



Eker, Türkiye'nin bölgesel-küresel düzeyde barış ile güvenliğe katkısını bundan sonra da sürdüreceğinin altını çizerek, bu konuda başkalarından ders almaya ihtiyaçları olmadığını söyledi.



AKPM'nde alınan kararda HDP'li üyelerin Türkiye aleyhine irade beyan etmelerini de değerlendiren Eker, sözlerini şöyle tamamladı:



"O da ayrı bir değerlendirme konusu. Kendi ülkesinde terör faaliyetlerini en iyi şekilde bilmesi gereken parlamenterler, böyle bir tercihte bulunuyorsa, bunu da onlara oy veren vatandaşlarımızın değerlendirmelerine ve takdirlerine sunuyorum."