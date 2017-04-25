Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına ilişkin, "Türkiye, Avrupa Birliği'nden önce de vardı, sonra da var olacaktır." dedi.



Kopuz, AKPM'nin "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu oturumda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar vermesi üzerine yaptığı yazılı açıklamasında, kararı "utanç verici" olarak nitelendirdi.





"Kurucu üyesi olduğumuz bu yapının utanç verici bir kararıdır" ifadesini kullanan Kopuz, Türkiye'nin siyasi denetim altına alınmasının tavsiye edilmesinin Türkiye'nin iç ve dış mihraklarla yaptığı mücadeleye vurulmak istenen bir darbe olduğunu ifade etti.



Kopuz, "Bu mesnetsiz kararın siyasi nedenlerle ve art niyetli bir şekilde, özellikle de 16 Nisan referandumu sonrası önümüzde açılan yeni yolda kararlı adımlarla ilerlediğimiz bu günlerde gerçekleşmesi de manidardır.

Bizler, oynanan bu çirkin oyunun farkındayız. Yeni ve güçlü Türkiye olarak, arkasında kim olursa olsun yolumuza çıkartılan tüm engelleri aşmaya devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği kurulmadan önce de vardı, dağıldıktan sonra da var olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.