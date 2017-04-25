Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına yönelik "Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir. Türkiye'yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa'ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına tepki gösterdi.



Bahçeli, açıklamasında "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda bugün yapılan 'Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi' konulu oturum sonrası alınan Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin karar, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iflah olmaz önyargılarının ve hastalıklı bakış açısının son bir tezahürü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



"Siyasi düşünce ve hesaplarla alınan bu karar haksızdır, temelsizdir ve yok hükmündedir. Hiçbir şart altında kabul edilemez olan bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, son dönemde yaşanan gelişmeler ve bugün gelinen noktada haçlı ruhunun asırlar sonra hortladığını, Avrupa medeniyetinin bir hastalığı olan ırkçılığın yeniden ayağa kalktığını belirtti.



"Kara mizah örneği olarak tarihe geçecektir"



Bahçeli, Türkiye düşmanlığının, Avrupa'nın temsil ettiği değerler sistemini için için kemiren habis bir kanser uru haline geldiğini aktararak, bu tablonun Avrupa için utanç verici olduğunu kaydetti.



Avrupa Birliğinin Türkiye'yi sürekli dışladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"Avrupa Konseyi demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında sahte ve zorlama gerekçelerle Türkiye'yi siyasi denetim almakta, Avrupa ülkelerinin bir kısmı, Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak hayasızca kullanmaktadır.

Kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi hamisi rolüne soyunan, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini görmezden gelip Türkiye'yi suçlayacak sudan bahaneler uyduran Avrupa'nın, Türkiye'ye insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi dersi vermeye kalkması kara mizah örneği olarak tarihe geçecektir. PKK'ya kucak açan Avrupa'nın, Türkiye'nin terörle meşru yollardan mücadelesini hukuk dışı olmakla suçlaması eşi görülmemiş bir pişkinlik ve riyakarlıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üstünü örtmek için seferber olan Avrupa'nın, OHAL uygulamaları nedeniyle Türkiye'yi eleştirmesi emsalsiz bir densizliktir."



"Avrupa'nın hakkı da haddi de değildir"



Devlet Bahçeli, Avrupa'nın insan hakları ve demokrasi konularında sahte fetva makamı olarak Türkiye'ye ahkam kesmeye kalkmadan önce, terörle mücadele konusunda iki yüzlü ve samimiyetsiz tutumu hakkındaki ruhunu temizlemeye çalışmasının Avrupa açısından vicdani ve ahlaki bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.



Türkiye'nin siyasi saiklerle itilip kakılacak bir ülke olmadığına dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye'ye bu muameleyi reva görmek Avrupa'nın hakkı da değildir, haddi de değildir. Milli onurunu ve haysiyetini her siyasi düşüncenin üstünde tutan Türkiye ve aziz milletimiz, bunu hiçbir şart altında kabul etmeyecektir. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir. Türkiye'yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa'ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin Avrupa ile ilişkilerimizin her yönüyle değerlendirilmesi sonucunda alacağı kararları ve uygulayacağı tedbirleri bütünüyle destekleyecektir."