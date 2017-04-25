Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), Türkiye'ye yönelik "Siyasi denetim" kararına ilişkin, "Avrupa bu kararı ile ülkemize karşı ön yargılı, olumsuz ve kasıtlı bakışını bir kere daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.



BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini belirtti.



AKPM'nin almış olduğu karara tepki gösteren Destici, "Avrupa bu kararı ile ülkemize karşı ön yargılı, olumsuz ve kasıtlı bakışını bir kere daha ortaya koymuştur. Türkiye'yi, AB'ye almamak adına her türlü bahane üretilmekte ve bunlar daha sonra alınan kararlarla işleme koyulmaktadır." ifadelerini kullandı.



AKPM'nin Türkiye'deki terör örgütü üyelerine açıkça sahip çıktığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:



"AKPM'den farklı bir karar beklemek hayal ötesi olurdu. Bizce, Türkiye-AB ile ilişkilerini tümden kesmeli ve bu hayal tünelinin kapısında beklemekten vazgeçilmelidir. Referandumda 'hayır' çıksaydı, yine böyle bir karar alınır mıydı? Bunu dünyanın ve ülkemizin iyi değerlendirmesi gerekir."



Destici, açıklamasında, Şırnak, Bitlis ve Kars'ta meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.