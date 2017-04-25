Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Türkiye'yi denetleyecek uluslararası bir kurum yoktur. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin Türkiye'nin siyasi denetime alınması kararına değinerek, böyle bir kararın olamayacağını belirtti.



Türkiye'nin bağımsız, egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Perinçek, "Devlet egemenliği demek, onun üzerinde başka bir otoritenin, kurumun olmaması demektir. Türkiye'yi denetleyecek uluslararası bir kurum yoktur. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Eğer hükümet bu denetimleri açarsa, o hükümetle de mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.