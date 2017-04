Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) "Türkiye'ye siyasi denetim" kararına ilişkin, "Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişinin maalesef zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır." dedi.



Yılmaz, partisinin genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AKPM'nin Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alınmasını, 45 aleyhte 113 lehte, 12 çekimser oyla kabul ettiğini belirtti.



Türkiye'nin 1996'da girdiği denetim sürecinden 2004'te çıktığına işaret eden Yılmaz, "Türkiye tekrar onca reformdan sonra ve özellikle darbe girişimi, akabinde yaşanan OHAL ve daha sonra gelen referandum, demokratik tartışmalar, AGİT raporu, Venedik Komisyonu raporu hep birlikte Türkiye'yi maalesef bugün kötü bir kararla yüzleştirdi." diye konuştu.



"AKPM'nin böyle bir karar almasından elbette üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, herkesin aynı gemide olduğunu dile getirdi.



Aynı kaygıları ve duyguları yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Denetim süreci, Türkiye'nin demokratik karakterini kaybettiği yönünde bir algının sonucu olarak geliyor. Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişinin maalesef zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır. OHAL bir an önce kaldırılır, Türkiye'de tekrar demokrasiye dönüş başlar. Biz Avrupa kurumlarını, bizim kurucusu olduğumuz uluslararası örgütlerin almış olduğu kararları ve eğilimleri tanımamak, onlara meydan okumak esasen bir yol değil. Türkiye uluslararası alanda iyice manevra alanını daraltmış durumda. Bizim ciddi uyarılarımız vardı, bunların dikkate alınmadığını görüyoruz."



CHP olarak yapacakları en somut önerinin, Türkiye'de bir an önce OHAL'in kaldırılması olduğunu söyleyen Yılmaz, ülkede tekrar yargının, hukukun işletilmesi gerekliliğini dile getirdi.



Demokrasinin tekrar yerleştirilmesinin önemine değinen Yılmaz, aksi halde Türkiye'nin ciddi bir prestij kaybı yaşayacağını kaydetti.



Türkiye'nin yeniden 2004 öncesi sürece döndüğünü savunan Yılmaz, "Bu kötü bir süreçtir. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak hepimiz üzüntü duyuyoruz." dedi.



Sincar'a hava harekatı



TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatının sorulması üzerine ise Öztürk Yılmaz, Kandil ile Sincar arasında bir fark olduğunu söyledi.



Yılmaz, "Kandil'in, eteği İran'a dayanır. Sincar'ın ise YPG/PYD'ye dayanır, Suriye'de. Dolayısıyla PKK, Kandil'den Sincar'a doğru büyük bir yığılma yaptı." dedi.



Bölgesel Kürt yönetiminin de PKK'dan rahatsız olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bölgesel Kürt yönetiminin bu operasyona çok fazla karşı gelmediğini görüyoruz. PYD, YPG lideri Salih Müslim'in buna karşı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ama şu bilinmelidir ki Türkiye sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmekte, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız. Bu gayet normaldir, gecikmiştir. Orada Sincar bölgesine hakim olmak istiyorlar. Sincar'ı koparıp, Suriye'deki sözde Rojava'ya bağlamak istiyorlar ve orada yuvalanmak istiyorlar. Yani ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar ama daha sağlam bir Kandil. Arkasını, tırnak içinde Rojava'ya dayadığı bir Sincar dağı yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu operasyonu olumlu buluyoruz."