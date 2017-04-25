Akpm'nin Siyasi Denetim Kararına Ankara'dan İlk Tepki

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) bugün düzenlenen "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu oturumda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verilmesine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'den tepki geldi. Gedikli, "Asıl denetime ihtiyacı olan AB ülkeleri" dedi.



AKPM'nin aldığı siyasi denetim kararının ardından Ankara'dan ilk tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'den geldi. Gedikli, AKPM'nin aldığı karara resmi Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek, "AKPM, Türkiye'yi tekrar denetime alma kararı hiçbir gerekçesi ve anlamı olmayan siyasi operasyondur. Asıl denetime ihtiyacı olanın AB ülkeleri olduğunu, tehditkar, suç içeren, faşizan söylemlerinden görüyoruz! Hukuk ve insan haklar kavramları AB yüzünden can çekişiyor" açıklamasını yaptı. - ANKARA