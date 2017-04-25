Akpm'nin Kararına Tepkiler

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına tepki gösterdi.





Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluş amacı insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü desteklemek olarak tanımlanan AKPM'nin aldığı kararın skandal nitelikte olduğu ve Avrupa tarafından 15 Temmuz'un hiçe sayıldığı, 16 Nisan'ın ise hala hazmedilemediğini gösterdiğini belirtti.



Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın, alınan kararın art niyetli olduğunun net olarak ifade edilmesi olduğunu dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:



"Söz konusu karar, başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinden başka hiç kimsenin işine yaramayacaktır. İslamofobiyi körükleyen yaklaşımların etkisinde, iç siyasi kaygılarla hareket eden bazı Avrupa ülkelerinin amacı bellidir. Türkiye, bu yanlı karara rağmen, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak çalışma kararlığını sonuna kadar sürdürecektir."