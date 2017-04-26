Akpm'nin Kararına Sert Tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararı haksızdır, tarihi hatadır, Avrupa Konseyi (AK) değerlerinin inkarıdır ve AKPM'nin aşırıcılığa teslimidir. AKPM'nin kararını şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden AKPM'nin kararını eleştirdi. Bakan Bozdağ, "AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararı, haksızdır, tarihi hatadır, Avrupa Konseyi değerlerinin inkarıdır ve AKPM'nin aşırıcılığa teslimidir. AKPM'nin kararını şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Adil ve objektif olmayan bu karar, Avrupa Konseyine ve AKPM'ye olan güveni ve saygıyı yok etmiştir. Avrupa Konseyi, AKPM ve AB, Türkiye'yi doğru/iyi gören gözle takip etmeli; doğru/sağlam kulakla dinlemeli ve adil/objektif değerlendirmelidir. Aksi takdirde Türkiye'yi doğru göremezler; doğruları duyamazlar; doğru/adil değerlendiremezler ve Türkiye hakkında doğru karar alamazlar" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR HAKSIZ KARAR, TÜRK MİLLETİNE VE TÜRKİYE'YE ZARAR VEREMEZ; YOL ÇİZEMEZ"



Türkiye karşıtlarının terör örgütlerinin etkisiyle hazırladıkları raporların Türkiye ile AB, AK, AKPM ilişkilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Bozdağ, şu paylaşımlarda bulundu:



"Türkiye-AB, AK ve AKPM ilişkilerini Türkiye karşıtlarının/terör örgütlerinin yıkıcı çalışmalarının zehirlemesine izin vermemeliyiz, önyargılara, Türkiye karşıtlığına, İslamafobi'ye, ırkçılığa ve terör örgütlerine kurban etmemeliyiz. AB, AK ve AKPM, Türkiye karşıtları ile terör örgütlerinin sözcüsü gibi davranmaktan vazgeçmeli ve Türkiye'ye karşı adil/objektif olmalıdır. Bu adil ve objektif olmayan, haksız ve subjektif kararlarla Türkiye üzerinde etkili olacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Unutmayın, Türk milleti büyük ve asil bir millet; Türkiye, gelenekleri, tarihi, ekonomisi, hukuku ve demokrasisi güçlü kadim ve büyük devlettir. Alınmış ve alınacak hiçbir haksız karar, Türk milletine ve Türkiye'ye zarar veremez; yol çizemez."



(İHA)