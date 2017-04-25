Akpm'nin Kararı Sonrası Dolar Yükseldi

Dolar, TL karşısında 3.57 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördükten sonra AKPM'nin Türkiye kararının ardından 3,60'ın üzerine çıktı. Güne 3,5780 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, yatay seyrini sürdürdürken, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) bugün yaptığı oylamada Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararının ardından 3,60'ı aştı. Kur şu sıralarda 3,6030 seviyesinden işlem görüyor.



(İHA)