Akpm Kararına Tepkiler Sürüyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi 13 yıl sonra yeniden siyasi denetim sürecine alma kararına bir tepki de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Altaç'tan geldi.



Altaç, söz konusu karar ile insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığını ve AKPM'nin aldığı kararın siyasi karar olduğunu kaydetti. AKPM'nin aldığı kararın Türkiye'nin gerçekçiliği ile alakası olmadığını ve Türkiye'yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın Avrupa Birliği'ne (AB) hiç fayda getirmeyeceğini ifa eden Altaç, AB'nin, vizyonu ve misyonu gereği temsil etmesi gereken değerlerle ters düştüğünü söyledi. Altaç, "Türkiye gibi büyük bir ülke değerlendirilirken bu derece bir katılım ile bu konunun ele alınması da son derece yanlıştır. Alınan karar ile Türkiye gerçekliğinin bir ilgisi yok. AKPM demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkmalı. Türkiye ile dayanışma sergilemeli. Avrupa Birliği'nin asıl görevi Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutarak Türk demokrasisini güçlendirme olmalıdır. Aziz milletimiz, büyük ve asil bir millettir. Türkiye, gelenekleri, tarihi, ekonomisi, hukuku ve demokrasisi güçlü, kadim ve büyük devlettir. Bu karar, sadece ülkemiz değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edecektir. Adil olmayan bu karar, Avrupa Komisyonu ve AKPM'ye olan güveni yok etmiştir. Gerçeklik ile hiçbir ilgisi olmayan bu maksatlı kararı şiddetle kınıyorum" dedi. - DİYARBAKIR