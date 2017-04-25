Akpm Kararına, Akpm Türk Delegasyon Üyesi Milletvekili Uysal'dan Tepki

Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu düzenlenen oturumda 2004'te çıktığı, siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu için Strasbourg'da bulunan AK Parti Karabük Milletvekili ve AKPM Türk Delegasyon üyesi Burhanettin Uysal, çıkan karara tepki göstererek, kabul edilemez ve haksızlık içeren bir karar olduğunu belirterek, şiddetle kınadıklarını söyledi.



1949 yılında kurucu üye olarak dahil olduğu AKPM'de Türkiye, bir grubun ayak oyunları ile denetime alınması meşruiyetsiz ve mesnetsiz kasıtlı bir siyasi operasyondur diyen Uysal, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne yakışmamıştır. 'İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü destekleme' amacı ile kurulan AKPM'nin alınan bu karar ile tarihi bir hata yaptığı ortadadır. Demokrasiye sahip çıkmaları gerekirken Türkiye'ye karşı dışlayıcı ve ötekileştirişi politikalar üretmek büyük yanlışlıktır.



Türkiye bugün 3,2 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak insan hakları konusunda üstüne düşeni fazlasıyla yapmaktadır. AKPM'nin Türkiye'nin dünyanın ortak belası olan terör ile mücadele ederken yanında olması gerekirken bu karar, ne yazık ki terörün varlığını destekleyici mahiyettedir.



Türkiye PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere sayısız kanlı terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmektedir. Türkiye istikbali ve istiklalinin korunması noktasında hukukun çerçevesinde hareket ederek, meşru hakkını kullanıyor ve bu tehlike tehditlere karşı tedbirlerini almaktadır. Türkiye bu yanlı karara rağmen uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak Avrupa'nın bir parçası olmaya devam edecektir" ifadesinde bulundu. - KARABÜK