AKPM Kararı, TCMB, Trump Vergi Reformu

Bu yüzden üyelik sürecimiz ve müzakerelerin geleceği sıkıntıya girebilir. Referandum sonrasında en çok risk yaratan konuların başında AB ile ilişkiler geliyordu, bu noktadan sonra hem içeride hükümet tarafından, hem de AB tarafından Türkiye'nin AB ile ilişkilerine yönelik açıklamalar önemli olacak. Bu kararın her iki taraftada da yansımalarını ve ne gibi yorumlar geleceğini izleyeceğiz. Bundan sonra da AB ile olan ilişkilere dair gelişmelerin Türk finansal varlıkları üzerinde baskı unsuru olma ihtimali söz konusudur.

Trump'ın vergi reformunu ne şekliyle hayata geçirebileceği ve borç tavanı konusunda yaşanılan sıkıntılar USD açısından soru işareti yaratmaktadır. Bu yüzden küresel USD hareketinin güçlü olmaması bizim açımızdan olumludur. Bu gelişmeler de USDTRY açısından dış etkenler olacaktır; bunlar da önemli, çünkü bu dış etkilere reaksiyon derecemizi içeride güçlü/zayıf olmamız belirliyor.

