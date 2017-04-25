AKPM'nin Etkisi Kısa Sürdü: Dolar Yeniden 3.58 Lira, Borsa'da Yeni Rekor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararıyla bir süredir düşüşte çolan Dolar ve Euro'nun seyri yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kararın belli olmasının ardından 3.6045 liraya kadar yükselen dolar yeniden 3.58 liraya düştü. Euro ise 3.9305 liradan 3.91 liraya döndü.

BORSA İSTANBUL'DAN YENİ REKOR

Yeni güne, dünkü kapanışa göre yüzde 0.44 artışla 94 bin 217 puan yeni rekor düzeyden başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100), AKMP kararıyla birlikte sert düşerek 93 bin 212 puana kadar geriledikten sonra, günü yüzde 0.89 artışla 94 bin 635 puanlık yeni rekor düzeyde kapattı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı" onaylandı.